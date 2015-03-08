ملتقى «مغردون» يحفز الشباب لطرح الأفكار الإبداعية.. اليوم

يبحث شباب سعوديون متمرسون في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التوظيف الإيجابي للشبكات في خدمة المجتمع وقضاياه، وإبراز نماذج النجاح في التعامل الفعال مع وسائط التواصل، خاصة "تويتر"، وذلك عبر الملتقى الثالث للمغردين السعوديين (مغردون سعوديون 3) الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية"، بفندق ريتز كارلتون - الرياض في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد 17 جمادى الأول 1436ه، الموافق 8 مارس 2015 م.

ويهدف الملتقى إلى حفز الشباب لطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية. وترمي "مسك الخيرية" من خلال الملتقى الذي تنظمه للمرة الثالثة على التوالي، لترجمة رسالتها التي تتمحور حول "الأخذ بيد المبادرات والتشجيع على الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري". والمؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من التعلم والتطوير والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الثقافية والأدبية والاجتماعية والتكنولوجية، وترتكز على تأثير دورها في الإسهام في بناء مجتمع معرفي مبدع.

ويشهد الملتقى عروضاً لتجارب إبداعية لعدد من الشباب يتناولون بعض الأمور التي يحبونها واخرى تزعجهم في" تويتر". كما يتحدثون عن تغريدات لا ينسونها والمعلومات يشاركون بها متابعيهم واخرى لا يشاركون بها، وأفضل الاقتباسات والحكم التي وجدوها على "تويتر"، والتغريدات التي ندموا عليها والهاشتاقات التي لا ينسونها، والإيجابيات والسلبيات التي يلاحظونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".