أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ملتقى «مغردون» يحفز الشباب لطرح الأفكار الإبداعية.. اليوم

Google+ Print

    يبحث شباب سعوديون متمرسون في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التوظيف الإيجابي للشبكات في خدمة المجتمع وقضاياه، وإبراز نماذج النجاح في التعامل الفعال  مع وسائط التواصل، خاصة "تويتر"، وذلك عبر الملتقى الثالث للمغردين السعوديين (مغردون سعوديون 3) الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية"، بفندق ريتز كارلتون - الرياض في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد 17 جمادى الأول 1436ه، الموافق 8 مارس 2015 م.

ويهدف الملتقى إلى حفز الشباب لطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية. وترمي "مسك الخيرية" من خلال الملتقى الذي تنظمه للمرة الثالثة على التوالي، لترجمة رسالتها التي تتمحور حول "الأخذ بيد المبادرات والتشجيع على الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري". والمؤسسة تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من التعلم والتطوير والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الثقافية والأدبية والاجتماعية والتكنولوجية، وترتكز على تأثير دورها في الإسهام في بناء مجتمع معرفي مبدع.

ويشهد الملتقى عروضاً لتجارب إبداعية لعدد من الشباب يتناولون بعض الأمور التي يحبونها واخرى تزعجهم في" تويتر". كما يتحدثون عن تغريدات لا ينسونها والمعلومات يشاركون بها متابعيهم واخرى لا يشاركون بها، وأفضل الاقتباسات والحكم التي وجدوها على "تويتر"، والتغريدات التي ندموا عليها والهاشتاقات التي لا ينسونها، والإيجابيات والسلبيات التي  يلاحظونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية