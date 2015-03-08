مقتل 2 وإصابة 10 أشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة بشمال العراق

قتل شخصان اليوم السبت وأصيب أكثر من عشرة آخرون بجراح نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بمدينة "طوزخورماتو" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر طبى بمستشفى قضاء الطوز ، إن شخصين قتلا متأثرين بجراحهما وأصيب أكثر عشرة آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط سوق المدينة ، مشيرا إلى جراح بعض المصابين خطيرة.

وكان طيران التحالف الدولى المناهض لداعش قد قصف اليوم مقار لتنظيم(داعش) الإرهابى فى قريتى "كبروك" "والحاج علي" غربى مخمور شمال غربى العراق، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة فى صفوف مسلحى التنظيم.

وذكرت مصادر كردية أنه لم تعرف حتى الآن حصيلة قتلى وجرحى التنظيم، وذلك لاستمرار الغارات الجوية على مقار داعش ، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط العشرات من مسلحى التنظيم ما بين قتيل وجريح.

كما قتل ثمانية من إرهابيى داعش مصرعهم اليوم إثر القصف العنيف لطيران التحالف على معاقل التنظيم فى قرية الوحدة جنوبى قضاء داقوق التابع إداريا لمحافظة كركوك شمالى العراق.

وأشارت المصادر الكردية إلى أن طيران التحالف وعلى مدى نصف ساعة قصف مقار داعش الإرهابى فى قرية الوحدة جنوبى قضاء داقوق، إضافة إلى خسائر عسكرية لحقت بالتنظيم الإرهابى، لافتة إلى أن هجوم القوات العراقية على محافظة صلاح الدين أثر على معنويات الإرهابيين فى جنوبى داقوق ولم يعد بمقدورهم القيام بأى عمل إرهابى .