أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 2 وإصابة 10 أشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة بشمال العراق

Google+ Print
مقتل 2 وإصابة 10 أشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة بشمال العراق مقتل 2 وإصابة 10 أشخاص نتيجة انفجار سيارة مفخخة بشمال العراق
قتل شخصان اليوم السبت وأصيب أكثر من عشرة آخرون بجراح نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط سوق بمدينة "طوزخورماتو" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وقال مصدر طبى بمستشفى قضاء الطوز ، إن شخصين قتلا متأثرين بجراحهما وأصيب أكثر عشرة آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط سوق المدينة ، مشيرا إلى جراح بعض المصابين خطيرة.

وكان طيران التحالف الدولى المناهض لداعش قد قصف اليوم مقار لتنظيم(داعش) الإرهابى فى قريتى "كبروك" "والحاج علي" غربى مخمور شمال غربى العراق، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة فى صفوف مسلحى التنظيم.

وذكرت مصادر كردية أنه لم تعرف حتى الآن حصيلة قتلى وجرحى التنظيم، وذلك لاستمرار الغارات الجوية على مقار داعش ، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط العشرات من مسلحى التنظيم ما بين قتيل وجريح.

كما قتل ثمانية من إرهابيى داعش مصرعهم اليوم إثر القصف العنيف لطيران التحالف على معاقل التنظيم فى قرية الوحدة جنوبى قضاء داقوق التابع إداريا لمحافظة كركوك شمالى العراق.

وأشارت المصادر الكردية إلى أن طيران التحالف وعلى مدى نصف ساعة قصف مقار داعش الإرهابى فى قرية الوحدة جنوبى قضاء داقوق، إضافة إلى خسائر عسكرية لحقت بالتنظيم الإرهابى، لافتة إلى أن هجوم القوات العراقية على محافظة صلاح الدين أثر على معنويات الإرهابيين فى جنوبى داقوق ولم يعد بمقدورهم القيام بأى عمل إرهابى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365