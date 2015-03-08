بالفيديو.. جماعة بوكو حرام تبايع زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى

أعلنت جماعة بوكو حرام النيجيرية، مساء اليوم السبت، فى تسجيل صوتى منسوب لزعيمها مبايعتها لزعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى، واصفة إياه بـ"خليفة المسلمين."

وجاء فى تسجيل صوتى منسوب "لأبى بكر شيكاو" زعيم جماعة ما يسمى بـ"أهل السنة للدعوة والجهاد" الإرهابية والمعروفة إعلاميًا باسم "بوكو حرام"، أنه قرر مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابى "أبو بكر البغدادى" - على حد زعمه .

وقال "شيكاو"، فى التسجيل الصوتى المنشور على موقع يوتيوب، "نعلن مبايعة الخليفة على السمع والطاعة فى المنشط والمكره والعسر واليسر، بايعنا لأن صلاح هذه الأمة فى دينها ودنياها لن يتحقق إلا بإمام يحارب المعاندين والصادين عن دين الله، وهذا قوام الدين عن الكتاب الهادى".

وتابع شيكاو: "بايعنا نحن جماعة أهل السنة لأن لا علاج للخلاف إلا بالخليفة، كما ندعو لهذا الخير كل مسلم لأنها أغلظ لأعداء الله، فإن اجتماعنا تحت إمام واحد أشد على أعداء الله من ألف نصر فى ميدان القتال.. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين."

يذكر أن زعيم جماعة بوكو حرام أعلن فى شريط مصور بث يوم 13 يوليو الماضى، دعمه لأبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش، الذى يسيطر عناصر تنظيمه على مناطق عديدة بالعراق وسوريا، أعلن فيها قيام ما يسمى بـ"دولة الخلافة"، وتسيطر جماعة بوكو حرام على مناطق بشمال نيجيريا، وتسعى لإقامة إمارة إسلامية حول منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لنيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.