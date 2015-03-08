إيقاف شخص بمطار محمد الخامس كان متوجها إلى تركيا للالتحاق بصفوف “داعش ” بسوريا

اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار محمد الخامس الدولي في المغرب ، شخصا كان متوجها إلى تركيا ومنها إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش ، بحسب ما أفاد بيان للداخلية المغربية أمس السبت.

وقال البيان إن الشخص الموقوف “كان قد قضى عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ونسج علاقات مع قادة ميدانيين ينشطون ضمن التنظيم المتطرف”.

ولم يتضمن بيان الداخلية أي تفاصيل عن هوية الشخص الموقوف أو طبيعة العلاقات المذكورة ، مضيفا “أنه سيتم تقديم المشتبه به إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

وأصدرت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط في 19 فبراير أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 99 سنة بحق 18 متهما تمت ملاحقتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأعلنت الداخلية المغربية في منتصف فبراير اعتقال ثلاثة مواطنين كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا بالتنسيق مع مغاربة آخرين يقاتلون في صفوف التنظيم هناك.

وتلقى المغرب تهديدا مباشرا من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب الجهاديين.

وأقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات “لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية”، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.

أ ش أ