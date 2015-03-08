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البصرة ترفع ” علم العراق ” بطول 1111 مترًا بمشاركة سفراء النوايا الحسنة

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البصرة ترفع ” علم العراق ” بطول 1111 مترًا بمشاركة سفراء النوايا الحسنة البصرة ترفع ” علم العراق ” بطول 1111 مترًا بمشاركة سفراء النوايا الحسنة

نظمت محافظة البصرة جنوب العراق، أمس السبت، بمشاركة سفراء النوايا الحسنة للصحة النفسية وحقوق الإنسان والمعهد الكندي للعلوم الصحية، حملة “رفع أكبر علم” في العالم.

ويسعى المنظمون لإدخال البصرة – بهذه الحملة التي رفع بها علم العراق – موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية من خلال حمل العلم العراقي بألوانه الأحمر والأبيض والأسود والذي بلغ طوله 1111 مترًا.

وشارك مواطنو مدينة البصرة العراقية، في حمل العلم مع سفراء النوايا الحسنة والناشطين المدنيين، حاملين العلم والسير به في شوارع البصرة منطلقين من تقاطع الجزائر وسط البصرة وصولاً إلى مجمع القصور الحكومية الرئاسية بالمدينة.

وأشار منظمو الحملة إلى أن حمل العلم جاء مساندة لجيش العراق وقوات “الحشد الشعبي” الشيعية والعشائر العربية السنية، وتدعيمًا لهيبة العلم الذي يعبر عن عزة وكرامة العراق.

وسيعقد سفراء النوايا الحسنة بالبصرة المؤتمر العالمي الأول للصحة النفسية والعنف الأسري وتنمية الموارد البشرية، وبمناسبة يوم المرأة العالمي يوم الاثنين المقبل بقاعة المركز الثقافي النفطي في البصرة.

أ ش أ

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