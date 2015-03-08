النجيفي: النصرعلى ” داعش” قادم وسينهزم مع تكامل خطة تحرير الموصل

أكد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أمس السبت أن النصر علي تنظيم(داعش) الإرهابي قادم لا محالة وسينهزم مع تكامل خطة التحرير ،وقال:”علينا ان لا نغفل عن الاستعداد الكامل وحشد الجهود لطرد الإرهابيين من أرض الموصل، الذين شردوا أهلنا ودمروا مساجدنا واعتدوا على الايزيديين والمسيحيين وعاثوا فسادا ودمروا شواهدنا الدينية والحضارية وآثارنا التي تختزن مسيرة الانسان وتاريخه على المستوى العالمي”.

جاء ذلك خلال تفقد النجيفي لمعسكري “الحشد الوطني” و”التحرير” في نينوي، يرافقه محافظ نينوي أثيل النجيفي والنائبان فارس السنجري وطالب المعماري وعدد من المسؤولين المحليين بالمحافظة، حيث اطلع على استعداد المقاتلين في المعسكرين وتدريبهم ومستوى معنوياتهم.

واجتمع النجيفي مع قادة المعسكرين والضباط للوقوف على الاحتياجات والمعوقات والاستماع إلى الأراء والمقترحات التي من شأنها تقوية ذراع المقاتل بما يجعله يحقق النصر المؤكد.. وقضي النجيفي والوفد المرافق طيلة ساعات النهار مع المتدربين بالمعسكرين .

وأعرب النجيفي خلال زيارة المعسكرين عن الشعور بالفخر والاعتزاز بموقف المقاتلين ومعنوياتهم العالية وشوقهم الشديد ليوم لتحرير مناطقهم من داعش.. داعيا إلى الانضمام والتطوع في صفوف المقاتلين، فلا عذر لأي متخاذل عن هذه المهمة الوطنية.

وأضاف:” أن المقاتلين اليوم هم القدوة لشباب الموصل ، وسنتقدم معا لتحرير كل شبر من أراضينا ، فلابد من عقاب كل من امتدت يده للموصل ، وكل من تسبب في النزوح والتهجير ، والتاريخ سيكتب بحروف من ذهب وقفتكم وعزمكم على طرد الإرهاب.. سنعمل ساعة بساعة من اجل استكمال كل ما تحتاجه المعركة من تجهيزات وسلاح، والخطة تتكامل يوما بعد آخر”.

أ ش أ