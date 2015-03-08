تسرب سولار على طريق “القاهرة – الفيوم” بعد إطلاق مجهولون النارعلى سيارة نقل مواد بترولية

قام مسلحون مجهولون يستقلون دراجة بخارية، بإطلاق نار عشوائي على سيارة لنقل مواد بترولية، بطريق “القاهرة – الفيوم” الصحراوي، خلال عبورها عن نقطة مرور سنورس، مساء أمس السبت، وفروا هاربين.

وأدى الحادث إلى تسرب كميات من السولار على الطريق، حيث كانت تحمل السيارة كمية تقدر بـ 40 طن من السولار، وفقا لمصادر أمنية، وانفجر أحد إطاراتها دون أن يخل بتوازنها، فتوقفت السيارة.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف العميد هشام صادق، مدير الحماية بالمحافظة، وبقيادة عبدالفتاح الشوربجي، نائب المدير، إلى مكان الحادث، ودفعت بثلاث سيارات للتعامل مع تسرب السولار وتم تغطية السولار المتسرب بالرمال، كما استخدمت الحماية المدنية مادة رغوية خوفا من تعرض السولار لمصدر نيران ويؤدي إلى إشتعاله.

وأعادت السلطات الأمنية فتح الطريق أمام الحركة المرورية مجددا، بعد أن قامت بمواجهة تسرب السولار بالرمال.

وتفقدت قيادات أمنية بمديرية أمن الفيوم مكان الحادث، وأمرت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة، للتوصل إلى الجناة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.