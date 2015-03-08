بالصور..مطروح تُقيم سرادق عزاء لمحافظها السابق اللواء بدر طنطاوى

أقيم بمدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، سرادق عزاء محافظ مطروح السابق اللواء بدر طنطاوى الغندور، والذى توفى يوم الأربعاء الماضى بمستشفى المعادى العسكرى.

تلقى العزاء اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح وقيادات المحافظة، وشارك فى تقديم العزاء عدد من عمد ومشايخ وعواقل محافظة مطروح ومسئولى الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبيين والإعلاميين، وعدد من الشباب ومثلى الكنيسة والأوقاف، كما شارك فى العزاء مجموعات من عناصر القوات المسلحة.

أكد اللواء علاء أبو زيد، أن هذا العزاء عرفانًا بالجميل لما قدمه الفقيد الراحل من أعمال لتنمية المحافظة ولخدمة مواطنى محافظة مطروح، لما كان له بالغ الأثر فى النهوض بالمشروعات التنموية فى جميع المجالات، والتى يشعر بها كل المواطنين على أرض المحافظة.

كانت حالة من الحزن سادت بين أهالى مطروح فور علمهم بوفاة المحافظ السابق، يوم الأربعاء الماضى، لما له من رصيد لدى معظم المواطنين من محبة وتقدير، واهتمامه بالحالات الإنسانية وقضايا الفقراء والمهمشين، كما سافر عدد كبير من الأهالى إلى القاهرة وتقديم العزاء لأسرة المحافظ.



>

محافظ ومدير أمن وقيادات مطروح يتلقون العزاء فى المحافظ السابق

>

رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح السابق يقدم واجب العزاء

>

توافد الأهالى لتقديم واجب العزاء

>

مجموعة من ضباط القوات المسلحة يقدمون واجب العزاء

>

جانب من عناصر القوات المسلحة أثناء مشاركتهم فى العزاء

>

جانب من عزاء اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح السابق

>

سرادق العزاء ضم أطياف المجتمع خلال تقديم العزاء

>

مشاركة عدد كبير من ضباط وعناصر القوات المسلحة فى العزاء

>

توافد المعزون والمحافظ يستقبل المواطنين

>

جانب من مشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة فى عزاء اللواء طنطاوى

>

القس شنودة جبرة يقدم واجب العزاء للمحافظ

>

جانب من العزاء فى وفاة محافظ مطروح السابق

>

تردد أعداد كبيرة من المعزين على سرادق العزاء

>

المحافظ ومدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة مطروح