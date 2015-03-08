بالصور .. ضبط 14 من جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ

فئ إطار متابعة ورصد تحركات عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية قامت حملة تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف مساعد الوزير مدير الأمن والسيد العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني ومجموعات قتاليه بضباطها من قطاع الأمن المركزي باستهداف تلك العناصر بناحية قرية السباعية مركز البرلس.

أسفرت عن ضبط أربعة عشر متهمًا 14 وبحوزتهم العديد من الإشارات والأعلام لإشارة رابعة ومنها لحركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” والأقنعة والعديد من المضبوطات الأخرى.