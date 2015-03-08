اليوم.. استئناف إعادة محاكمة مراسلى الجزيرة بـ"خلية الماريوت"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إعادة محاكمة مراسلى قناة الجزيرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت".

كانت المحكمة قد قررت فى أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، إخلاء سبيل محمد فهمى بكفالة 250 ألف جنيه، وباقى المتهمين بضمان محال إقامتهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى يونيو الماضى، قضت بمعاقبة11 متهما غيابيا بالسجن 10 سنوات، وحضوريا بمعاقبة 6 متهمين فى القضية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس باهر محمد، لمدة 10 سنوات، على خلفية إدانتهم ببث أخبار كاذبة من خلال قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الانجليزية، من شأنها تهديد أمن مصر وسلمها، إضافة إلى العمل دون تصريح رسمى من السلطات المصرية، وبراءة اثنين من المتهمين.

وفى مطلع يناير الماضى، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وكذلك قبول طعن النيابة على براءة اثنين منهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.