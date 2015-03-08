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5 أرقام كارثية من خسارة ريال مدريد أمام بلباو

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5 أرقام كارثية من خسارة ريال مدريد أمام بلباو 5 أرقام كارثية من خسارة ريال مدريد أمام بلباو

تمريرات بلا جدوى تسديدات بلا معنى لا فعالية على المرمى .. لا شيء، هكذا ظهر ريال مدريد أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

بلباو نجح في الفوز على مدريد بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

رأسية أدوريز أسقطت ريال مدريد في فخ الهزيمة وقدمت هدية لبرشلونة لاقتناص صدارة الدوري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أرقام من خسارة ريال مدريد.

** جاريث بيل أمام بلباو لم يصنع أي عرضية واكتفى بنسبة نجاح 69% من التمريرات، وباستثناء تسديدة من منتصف الملعب، نسبة دقة تسديدات بيل أمام بلباو كانت 0

** توني كروس قدم واحدة من أسوأ مبارياته بقميص الملكي، إذ أنه أخطأ بتمرير 9 تمريرات كأسوأ أرقامه في مباراة واحدة في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

** في أخر 11 مباراة لريال مدريد، فقد الملكي 11 نقطة، كأكثر مما فقده خلال أول 15 مباراة في الموسم.

** بالخسارة أمام بلباو، وصل عدد هزائم كارلو أنشيلوتي إلى 10 خسائر من 64 مباراة في الدوري، بينما كانت خسائر جوزيه مورينيو بعد 114 مباراة 11 خسارة.

** لأول مرة منذ 2008 خسر ريال مدريد 3 مرات خلال أول 11 مباراة في العام الجديد

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