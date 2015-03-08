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ورشة عمل لشركة ” ميكروسوفت ” لتأهيل الفتيات لسوق العمل بالمنصورة

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ورشة عمل لشركة ” ميكروسوفت ” لتأهيل الفتيات لسوق العمل بالمنصورة ورشة عمل لشركة ” ميكروسوفت ” لتأهيل الفتيات لسوق العمل بالمنصورة

 

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات ورشة العمل لشركة ميكروسوفت خلال فعاليات مؤتمر الجامعة والصناعة والذي تنظمه جامعة المنصورة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من 7- 9 مارس 2015 م

وحاضر خلالها المهندس ايهاب نجيب والمهندسة غادة علوان وقدموا برامج ميكروسوفت لتشغيل الشباب والبرامج الأكاديمية التى تقدمها ميكروسوفت .

وقدموا خلال ورشة العمل المسئولية الاجتماعية للشركات عن البطالة والتوظيف فى وتشغيل برنامج لتشغيل 25 الف فتاة تمكنهم من التأهيل للتوظيف والعمل فى سوق العمل .

وقدموا شرحا ان 60% من عدد سكان مصر قادرين على العمل ومعدل البطالة وصل الى 90 % من هذا العدد وقدموا اختبار مدته20 دقيقة تمكن الأشخاص من معرفة الوظيفة المناسبة له عن طريق 20 شخص متواجدون فى المجتمع فى 20 محافظة من محافظات مصر .

 

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