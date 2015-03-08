ضبط 32 هاربًا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام و177 مخالفة مرورية في شمال سيناء

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، القبض 32 هاربًا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها، في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمني أن من بين المضبوطين، 13 محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و3 من المحكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، وعشرة آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و6 من المحكوم عليهم في قضايا جنح المخالفات.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد 177 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

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