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الهلال الأحمر الليبي يجري مبادلة لمحتجزين اثنين بين أجدابيا ومصراتة

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الهلال الأحمر الليبي يجري مبادلة لمحتجزين اثنين بين أجدابيا ومصراتة الهلال الأحمر الليبي يجري مبادلة لمحتجزين اثنين بين أجدابيا ومصراتة

تمكنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، من مبادلة محتجزين اثنين بين مدينتي إجدابيا ومصراتة، بعد اتفاقها مع طرفي النزاع بمنطقة السدرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي – في تصريح اليوم – إن التبادل وقع بالقرب من منطقة السدرة، وبالتنسيق بين فرعي الهلال الأحمر في كل من إجدابيا ومصراتة، فقد سلم فريق من فرع الجمعية إجدابيا محمود بو تركية إلى فريق من مصراتة، والذي سلم بدوره علي عبد الكريم إلى فريق إجدابيا.

من جانبه، قال رئيس لجنة المحتجزين في مصراتة محمد عبد العالي، إن المحتجز محمود بو تركية شخص مدني وليس له أي علاقة بالقتال الدائر، وأنه أحد العاملين بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط، وأنه احتجز منذ قرابة 80 يوماً عندما حاول مغادرة رأس لانوف عائداً إلى مصراتة بعد اندلاع الاشتباكات في منطقة السدرة.
> أ ش أ

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