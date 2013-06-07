د.مجدى بدران: 3 وفيات كل دقيقة من سرطان الرئة

أشارت العديد من الدراسات لخطورة التدخين ومضاعفاته التى من أخطرها سرطان الرئة، وبينت منظمة الصحة العالمية أن مضاعفات التدخين تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة، ويبين لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس أن كل سنة يصاب ثلاثة آلاف أمريكى فى المتوسط بسرطان الرئة، وهم لا يدخنون، نتيجة التدخين السلبى، ويعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان فتكاً فى العالم، ويؤدى لـ1.37 مليون وفاة كل سنة، وعالمياً كل دقيقه 3 يموتون من سرطان الرئة.

ويشير دكتور مجدى إلى أن التدخين يخفض العمر المتوقع بمتوسط 14 عاما، نتيجة لإصابة المدخنين بأمراض سرطان الرئة والقلب، ويعتبر التدخين هو العنصر الأساسى للإصابة بسرطان الرئة، و87% من حالات سرطان الرئة لها علاقة بالتدخين.

كما أن التدخين السلبى يتسبب فى 13% من سرطان الرئة لغير المدخنين، بينما تحتوى السيجارة على 7000 ماده كيمائية سامة! فضلا عن 20 مادة مسرطنة تسبب سرطان الرئة فى دخان التبغ، ويضاعف التدخين تأثير الملوثات البيئية الأخرى فى إحداث سرطان الرئة.

ويؤكد دكتور مجدى أن الرجال المدخنين عرضة للإصابة 22 مرة أكثر من غير المدخنين، بينما النساء المدخنات عرضة للإصابة 12 مرة أكثر عن غير المدخنات، وحوالى 90% من أطفال المدخنين لديهم مستويات عالية من مواد التبغ المسرطنة للرئة مقارنة بالأطفال غير المدخنين.