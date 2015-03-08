لبنى القاسمي: إنجازات المرأة الإماراتية أدهشت العالم

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن إنجازات المرأة الإماراتية كان لها دوي أسمع العالم أجمع اندهاشاً وتقديراً وإعزازاً لتجربة الإمارات، انطلاقاً مما رسخته فلسفة ورؤية القيادة الرشيدة للدولة منذ أن أقام دعائم تمكين المرأة الإماراتية بعزيمة لا تلين ورؤية ثاقبة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ليستكمل ذات المسيرة والنهج الوضاء خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقا من فيض رعاية وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات.

وقالت معاليها في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الأحد إن دولة الإمارات حققت المعادلة الصعبة بامتياز ونجاح أدهش العالم أجمع بلا مواربة حينما استطاعت المرأة الإماراتية أن تندمج وتسخر كل قدراتها لدعم خطى التنمية والتقدم لبلدها الإمارات متواجدة في كل مواقع المسؤولية وميادين العمل مع الحفاظ في ذات الوقت وبذات وتيرة الانجاز على منظومة القيم والعادات والتقاليد لتؤكد أن للإمارات نهجاً خاصاً وبصمة مشرفة على درب تمكين المرأة.

دولة فعالة

وأكدت معاليها أن الإمارات من الدول الفاعلة في العالم على درب الحفاظ على حقوق المرأة ومحاربة كل أوجه الضيم والاضطهاد والحرمان من حقوقها كتلك التي في العديد من المجتمعات النامية والفقيرة، عبر اسهاماتها ومواقفها الساطعة في المحافل الدولية المختصة بمناقشة وتحسين ظروف النساء بل وعبر اسهاماتها المادية والتي توجهها كمساعدات لدول العالم النامية والمجتمعات الفقيرة لدعم برامج الارتقاء بقدرات المرأة وبالأخص في توفير الرعاية الصحية والتعليم وأيضا فرص العمل.

وأضافت معالي الشيخة لبنى القاسمي أننا لا شك في هذا اليوم الذي يسعى فيه المجتمع الدولي للاستمرار في حشد الجهود الدولية ومراجعة ما تحقق من انجازات ننظر هنا في الإمارات بتفاؤل للمستقبل لمزيد من الإنجازات لأن ما حققته دولتنا على درب تمكين المرأة بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة سواء في داخل بلدنا أو حتى دعم جهود المجتمع الدولي إنما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لكي نحقق دائما المراكز الاولى في مجالات التنمية كافة.