إطلاق مشروع التمكين الاقتصادى لـ4000 امرأة مصرية بتكلفة ١٨ مليون جنيه

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مساء اليوم السبت، مشروع التمكين الاقتصادى لـ ٤ آلاف امرأة مصرية من خلال ٤ آلاف مشروع صغير، بتكلفة إجمالية قيمتها ١٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية ٢٥٠ قرية الذى يبدأ بـ ٧٨ قرية كمرحلة أولى بمشاركة الصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسة واحد من الناس وشركة كوكا كولا.

ويأتى هذا المشروع ضمن مشروع أكبر نطاقاً يطلق عليه (خمسةxعشرين) الذى يهدف إلى تمكين خمسة ملايين امرأة بحلول عام ٢٠٢٠، بمبادرة من إحدى الشركات العالمية، كما يهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة عن طريق المشروعات الصغيرة وتعزيز قدرة المرأة المهمشة لإدارة المشاريع الصغيرة من خلال التدريب على إدارة المشاريع وإدارة المخزون ومحو الأمية المالية ودراسة الجدوى وتعزيز مهارات المرأة للتكيف مع متطلبات سوق العمل.

ويقوم المشروع فى مصر على فتح منافذ بيع جديدة للسيدات وتطوير مراكز التوزيع المملوكة للمرأة، بالإضافة إلى منح السيدات وسائل توزيع مناسبة تساعدهن على زيادة مبيعاتهن وبالتالى زيادة دخل أسرهن، وسيتم تنفيذ المشروع فى محافظات مختلفة خاصة فى الصعيد.

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق المشروع فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الأكثر احتياجا الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفذه وزارة التنمية المحلية.

من جانبها، قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن المجتمع المدنى يعمل مع القطاع الخاص والحكومة لتطوير القرى الأكثر فقرا، منوهة بالمسئولية الاجتماعية للشركات الخاصة فى مصر.

وأضافت أن المشروع بدأ منذ فترة طويلة وتم التوافق على إقامة مشروعات صغيرة متنوعة فى القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعى للمجتمع الأهلى للإسهام فى التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة فى مصر.

من جهتها، أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشرى أن المرأة المصرية أثبتت وجودها منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن، لافتة إلى أن المرأة لا تزال مظلومة ومحرومة من كثير من الأمور.

فيما قالت ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن هناك استجابة كبيرة من المرأة للإسهام فى مشروعات النظافة التى بدأتها الوزارة فى ٧ محافظات دون الحاجة إلى شركات أجنبية مثلما كان الحال من قبل.

وأشار زياد شيخ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو أحد أهم حقوق المرأة الذى تدعمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع الحكومة المصرية، كما أنه يسهم أيضا فى تمكين المرأة سياسيا ويشجعها على القيام بدورها فى الحياة السياسية أيضا.

وقالت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن هذه المبادرة تدعم الجهود التى تبذلها الدولة للوصول إلى شرائح المجتمع الأكثر احتياجا، لافتة إلى الدور المؤثر للمرأة فى المجتمع المصرى والى الحاجة إلى حشد كافة جهود المجتمع دون النظر إلى النوع لتحقيق ما يصبو إليه الوطن. وشددت على أن المرأة تمثل ٤٧٪ من العدد الاجمالى للمستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعى للتنمية.

من جانبه قال عمرو الليثى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "واحد من الناس"، إن المرأة هى المفتاح لمستقبل خال من الجوع ومن الفقر، وإذا ما توافرت لها الفرصة فهى تسهم بشكل كبير فى رفع مستوى أسرتها ومجتمعها فى اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وكرم وزير التنمية المحلية أول ثلاث سيدات مستفيدات من المشروع أثبتن نجاحهن، وهن من حلايب وشلاتين والمنيا. كما قدم الشركاء المزيد من المشروعات الصغيرة الجديدة لبعض السيدات، ضمن الـ٤٠ ألف مشروع لتمكين المرأة.

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