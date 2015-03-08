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ساويرس: عبد الناصر لم يكن ديمقراطيا.. وأقدر وزير الداخلية السابق

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ساويرس: عبد الناصر لم يكن ديمقراطيا.. وأقدر وزير الداخلية السابق ساويرس: عبد الناصر لم يكن ديمقراطيا.. وأقدر وزير الداخلية السابق
وصف رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الاتهامات الموجهة لحزبه بمحاولة السيطرة على البرلمان المقبل، بـ"التفاهات والغباوة"، التى يعانيها المصريون من كثرة الاستبداد وعدم الحرية منذ عهد عبد الناصر، الذى لم يشهد حكمه ديمقراطية أو حرية على حد قوله.

وأكد أنه لا يريد أى منصب، ولكن لديه طموحات مشروعه فى حصول حزبه على أكبر عدد بالبرلمان، معتبراً أن من ينتقدون الحزب، يبحثون مسوغات لفشلهم ويتناسون القدرة على الإبداع والتنظيم.

وأعرب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن تقديره لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لوقوفه بجانب الشعب المصرى فى 30 يونيو، رغم أخطاء أجهزته الأمنية، كما حدث فى قسم المطرية من تعذيب محام، أو قتل أفراد الشرطة للمتظاهرين السلميين.

وقال ساويرس فى حواره مع الإعلامية ليليان داوود، ببرنامج "الصورة الكاملة"، على قناة " ON TV "، إن تأجيل الانتخابات "كارثة" فلا يمكن لدولة كبيرة، مثل ، تمتلك الكوادر القانونية أن تخطئ فى إنتاج قانون.


>ساويرس يعلن المشروعات المشارك بها بالمؤتمر الاقتصادى أحدها بمليارى دولار

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مصر 365

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