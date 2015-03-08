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“بكار” يشدد لأعضاء الحملة الانتخابيه لـ”النور” بالمنيا على ضروة تصحيح الصورة

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“بكار” يشدد لأعضاء الحملة الانتخابيه لـ”النور” بالمنيا على ضروة تصحيح الصورة “بكار” يشدد لأعضاء الحملة الانتخابيه لـ”النور” بالمنيا على ضروة تصحيح الصورة

نادر بكار

أكد نادر بكار نائب رئيس حزب “النور” لشؤون الإعلام ، على ضرورة العمل الجاد على أرض الواقع لتصحيح الصورة المغلوطة ، التى رسمت حول التيار السلفى من خلال وسائل الإعلام ، والحفاظ على الدولة المصريو من المخاطر التى تحيط بها فى الفترة الحاليه .

جاء ذلك خلال اليوم الترفيهى الذى نظمته أمانة حزب “النور” بالمنيا لأعضاء الحملة الانتخابية بالمحافظة ، تقديراً لهم علي ما بذلوة من وقت وجهد في الحملة الانتخابية ، التي تم وقف إجراءاتها بحكم المحكمة الدستوريه ، والاستعداد لما هو آت من عمل خلال الفترة المقبله بعد الانتهاء من تعديلات قانون الانتخابات.

وقال بكار إن أعضاء الحملة الانتخابية قاموا بجهد كبير منذ اللحظة الأولي التي أعلن فيها الحزب البدء في حملته الانتخابية ، وكانوا علي قدر المسؤولية إذ كان الحزب في طليعة الأحزاب التى قدمت أوراق مرشحيه.

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