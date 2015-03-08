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ساويرس: المناجم ستضخ 400 مليون دولار سنويًا لمصر.. وحزين لإقالة وزير الداخلية

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ساويرس: المناجم ستضخ 400 مليون دولار سنويًا لمصر.. وحزين لإقالة وزير الداخلية ساويرس: المناجم ستضخ 400 مليون دولار سنويًا لمصر.. وحزين لإقالة وزير الداخلية

الإعلامية ليليان داوود مع المهندس نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن المجال الزراعي يعتبر المجال الأكثر نجاحًا إذا تم التركيز عليه من جانب المستثمرين، حيث أن تملك العديد من الأراضي الزراعية التي في حاجة إلى استصلاح، حيث تعتبر الثروة الزراعية والغذائية

وأضاف ساويرس خلال لقاءه عبر برنامج الصورة الكاملة الذي يذاع عبر قناة “ONTV”  أن هناك أيضًا العديد من الاستثمارات المربحة التي من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد المصري مثل الاستثمار في مجال النقل والخدمات، حيث يعتبر مجزي للغاية، كما أن المناجم من شأنها أن تضخ عائدًا ماليًا، فالثروات التي تحتويها المناجم لم يتم الاستفادة منها بالصورة المثلى حتى الأن، فالمناجم ستضخ عائدًا يقدر بـ 400 مليون دولار بدءًا من العام المقبل.

أما بخصوص التعديل الوزاري الأخير قال ساويرس، أن التعديل تم في الوقت المناسب لأنه إن لم يتم خلال تلك الفترة كان من الصعب إجراءه لاقتراب الانتخابات البرلمانية، وتدخل الحزب الذي يحصل على أغلبية في تكوين الوزارات.

وعبر ساويرس عن ضيقه من قرار إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه عاني كثيرًا خلال الفترة الماضية وتعرض لمحاولة إغتيال، كم أنه وقف مع إرادة الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو.

وتابع ساويرس أن هناك أخطاء وقعت في عهده بالفعل أبرزها مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وواقعة تعذيب محامي بقسم المطرية حتى الموت، لكنه لم يرض بكل تأكيد عن تلك الأخطاء، وهناك العديد من المواقف التي تثبت صحة ولاءه وانتماءه لهذا البلد، وأنا عن نفسي أرفض الإطاحة به وهذا رأيي الشخصي -حسبما أكد ساويرس-.

أكد ساويرس أنه أصبح على الوزير الجديد اللواء مجدي عبد الغفار احتواء تلك المشاكل خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتكرر، كما يجب عليه وضع أساليب جديدة في التعامل مع الظاهرات أو التجمعات غير استخدام “الرشاشات” الخرطوش التي تتسبب في وقوع ضحايا.

أما بخصوص تأجيل الانتخابات البرلمانية بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين، انتقد ساويرس ذلك القرار، مشيرًا إلى أنه سيتسبب في تراجعنا خطوات للخلف، حيث أننا أصبحنا غير قادرين على تنظيم أي شئ حتى مباريات كرة القدم التي أصبحت سببًا في سقوط الضحايا.

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