«المفرقعات» تمشط مخزن قطارات سكة حديد طنطا بعد انفجار عبوة ناسفة

دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية بخبراء المفرقعات لتمشيط مخزن سكة حديد محطة طنطا منذ قليل بعد سماع دوي إنفجار هائل بأحد جرارات السكة الحديد أثناء توقفه بمخزن السكك الحديدية مما تسبب فى تهشم جدران وقوائم الجرار دون وقوع أى اصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء عبد الحميد عثمان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ منن مباحث شرطة النقل والمواصلات بالهيئة السكك الحديدية يفيد بحدوث الواقعة.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بالكلاب البوليسية للتمشيط المنطقة وتبين خلوها بالكامل من أي أجسام غريب يشتبه باحتوائها على أى متفجرات.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية ان القنبله تحوي مواد ناسفة ومحدثه للشرر والارتطام وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.