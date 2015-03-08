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ضبط متهم بالإشتراك مع شقيقه لشروعه في قتل أحد المواطنين ببورسعيد

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ضبط متهم بالإشتراك مع شقيقه لشروعه في قتل أحد المواطنين ببورسعيد ضبط متهم بالإشتراك مع شقيقه لشروعه في قتل أحد المواطنين ببورسعيد

المتهم

ألقت مباحث المناخ بقيادة الرائد محمد الحسيني القبض علي شاب اشترك مع شقيقة قي الشروع بقتل أحد المواطنين بطعنه بسكين أصابه بجرح نافذ في البطن.

و كان قد تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من مستشفى الزهور العام بوصول المدعو”عزت فاروق حسن” مقيم دائرة قسم الزهور مصاب بجرح طعني نافذ بالجهة اليسرى بالبطن و لا يمكن استجوابه.

وانتقل على الفور ضباط مباحث قسم شرطة المناخ والقوات اللازمة وبالفحص تم التقابل مع المدعوة “سعاد عبد الرحمن المهدي” زوجة المصاب مقيمه دائرة قسم الزهور ،و بسؤالها اتهمت كل من  المدعو”أمير المغربي سيد الرفاعى” مقيم دائرة قسم المناخ ،وشقيقه محمد المغربي سيد الرفاعى  مقيم دائرة نفس القسم بإحداث إصابة زوجها ،وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد برئاسة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث المناخ من الضبط المتهم الأول .

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالأشتراك مع شقيقة ،وجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ،وكلف إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهم الهارب ،و بالعرض علي النيابة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.

بورسعيد : جمال نوفل

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