أسباب وأعراض إصابة الأطفال بالحساسية الصدرية

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أسباب حساسية الصدر عند الأطفال

>قال الدكتور على الرافعى استشارى أمراض الأطفال، أن أسباب إصابة الأطفال بحساسية الصدر، غالبًا تكون نتيجة أسباب وعوامل عديدة ومختلفة أهمها:

1)أسباب وراثية نظرًا لولادة الطفل مصابًا بعيوب خلقية.

>2) تعرض الأطفال للهواء الملوث مثل"عوادم السيارات والأتربة والأبخرة".

>3)التدخين من قبل أحد أفراد الأسرة أو المقربين أثناء تواجد الطفل.

>4)اصطحاب الأهل أطفالهم إلى الأماكن المغلقة الموجودة فى النوادى والمقاهى.

>5)التعرض لـ"الغبار الموجود" بمفروشات المنزل السجاد والموكيت.

أعرض الحساسية الصدرية

نصائح لمرضى حساسية الصدرية

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>وأشار د. الرافعى إلى أن، هناك أعراضًا كثيرة تظهر على الأطفال، وتعطى مؤشرًا إلى الإصابة بالحساسية الصدرية، والتى منها:>1)السعال.>2)الرشح بالأنف.>3)فقدان الشهية عدم رغبة الطفل فى تناول الطعام.>4)احمرار وجه الطفل نتيجة شدة الألم.>5)صعوبة تنفس الطفل.>لذلك ينصح د. على، ببعض النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها لحماية أطفالها من الحساسية الصدرية ومنها:>1)فى حالة ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها على الأطفال، يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص، لمعرفة السبب وإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة له.>2)حصول الطفل على التطعيمات الأزمة له بأوقاتها المنتظمة.>3)عدم تدخين السجائر فى الأماكن المتواجد فيها الأطفال.>4)تنظيف لعب الأطفال والتأكد من خلوها من الأتربة.