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أسباب وأعراض إصابة الأطفال بالحساسية الصدرية

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أسباب وأعراض إصابة الأطفال بالحساسية الصدرية أسباب وأعراض إصابة الأطفال بالحساسية الصدرية

أرسل قارئة تسأل: ما أسباب إصابة الأطفال بالحساسية الصدرية؟

أسباب حساسية الصدر عند الأطفال
>قال الدكتور على الرافعى استشارى أمراض الأطفال، أن أسباب إصابة الأطفال بحساسية الصدر، غالبًا تكون نتيجة أسباب وعوامل عديدة ومختلفة أهمها:

1)أسباب وراثية نظرًا لولادة الطفل مصابًا بعيوب خلقية.
>2) تعرض الأطفال للهواء الملوث مثل"عوادم السيارات والأتربة والأبخرة".
>3)التدخين من قبل أحد أفراد الأسرة أو المقربين أثناء تواجد الطفل.
>4)اصطحاب الأهل أطفالهم إلى الأماكن المغلقة الموجودة فى النوادى والمقاهى.
>5)التعرض لـ"الغبار الموجود" بمفروشات المنزل السجاد والموكيت.

أعرض الحساسية الصدرية


>وأشار د. الرافعى إلى أن، هناك أعراضًا كثيرة تظهر على الأطفال، وتعطى مؤشرًا إلى الإصابة بالحساسية الصدرية، والتى منها:
>1)السعال.
>2)الرشح بالأنف.
>3)فقدان الشهية عدم رغبة الطفل فى تناول الطعام.
>4)احمرار وجه الطفل نتيجة شدة الألم.
>5)صعوبة تنفس الطفل.

نصائح لمرضى حساسية الصدرية


>لذلك ينصح د. على، ببعض النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها لحماية أطفالها من الحساسية الصدرية ومنها:
>1)فى حالة ظهور تلك الأعراض السابق ذكرها على الأطفال، يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص، لمعرفة السبب وإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة له.
>2)حصول الطفل على التطعيمات الأزمة له بأوقاتها المنتظمة.
>3)عدم تدخين السجائر فى الأماكن المتواجد فيها الأطفال.
>4)تنظيف لعب الأطفال والتأكد من خلوها من الأتربة.

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