صلاح ضد لاتسيو - مواجهة مصرية برازيلية نارية

مواجهة جديدة ينتظرها محمد صلاح حينما يحل مع فيورنتينا ضيفا على لاتسيو الاثنين المقبل في ملعب الأوليمبيكو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي، حيث يتصارع الفريقان على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع نابولي.

الفيولا يحتل المركز الخامس بـ42 نقطة، خلف لاتسيو الرابع بفارق نقطة، وثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث والمؤهل لدوري الأبطال.

موقع "فيرينزي فيولا" سلط الضوء على تلك المواجهة وأكد أن اللقاء سيكون حاسما بين أفضل فريقين حاليا في إيطاليا، وأن داخل الملعب سيكون هناك لقاء خاص بين أكثر لاعبين تألقا في الفترة الأخيرة هما صلاح والبرازيلي فيليبي أندرسون لاعب خط وسط لاتسيو.

وأوضح التقرير أن أندرسون يعيش أفضل لحظات مسيرته بعدما صنع هدفا رائعا لميروسلاف كلوزه في نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة للمهاجم الألماني، بالإضافة لتسجيله هدفا صاروخيا في شباك ساسولو في الدوري.



>Miroslav Klose Goal Lazio 1 - 0 Napoli Coppa... by funnyno1

ولكن فيورنتينا سوف يستعين بسلاحه الجديد صلاح في المباراة المقبلة، والذي قدم أداء رائعا أمام يوفنتوس الخميس الماضي، خاصة تسجيله للهدف الأول وركضه ما يقرب من 60 مترا متجاوزا مدافعي يوفنتوس.

وواصل التقرير إشادته بالثنائي"لاعبان صغيران في السن، رائعان، يقدمان كرة قدم جميلة، ستكون مواجهة قوية بينهما".

وأتم"صلاح سوف يحاول ترك علامته المميزة في ملعب الأوليمبيكو بعدما تركها من قبل في ملعبي جيوسيبي مياتزا ويوفنتوس".

صلاح VS أندرسون

صلاح انضم لفيورنتينا في يناير الماضي على سبيل الإعارة، لكن أندرسون انتقل إلى لاتسيو قادما من سانتوس الصيف الماضي مقابل 8 مليون يورو.

يلعب صلاح وأندرسون في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، كما أن كلاهما يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب أو المهاجم الثاني.

سجل صلاح ستة أهداف وصنع آخر في سبع مباريات مع الفيولا، فيما آحرز أندرسون ثمانية أهداف وصنع 10 في 42 مباراة مع لاتسيو.

قيمة صلاح السوقية حاليا تبلغ 10 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة أندرسون 9 مليون يورو.