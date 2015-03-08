بازل يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في ثون بمشاركة النني وحمودي

تغلب بازل الذي يضم محمد النني وأحمد حمودي على ضيفه ثون بثلاثية نظيفة في الدوري السويسري يوم السبت.

وحل ثون ضيفا على بازل ضمن الجولة 25 من المسابقة، والتي شارك فيها النني كاملة، بينما جلس حمودي على مقاعد البدلاء قبل الدخول في الدقيقة 65.

وسجل شكيلزين جاشي (هدفين) وماركو شتريلر ثلاثية بازل في الدقائق 45 و52 و58.

ورفع بازل رصيده إلى 51 نقطة في القمة بفارق عشر نقاط عن ملاحقه يانج بويز الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد بازل لملاقاة بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في سويسرا.