أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بازل يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في ثون بمشاركة النني وحمودي

Google+ Print
بازل يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في ثون بمشاركة النني وحمودي بازل يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في ثون بمشاركة النني وحمودي

تغلب بازل الذي يضم محمد النني وأحمد حمودي على ضيفه ثون بثلاثية نظيفة في الدوري السويسري يوم السبت.

وحل ثون ضيفا على بازل ضمن الجولة 25 من المسابقة، والتي شارك فيها النني كاملة، بينما جلس حمودي على مقاعد البدلاء قبل الدخول في الدقيقة 65.

وسجل شكيلزين جاشي (هدفين) وماركو شتريلر ثلاثية بازل في الدقائق 45 و52 و58.

ورفع بازل رصيده إلى 51 نقطة في القمة بفارق عشر نقاط عن ملاحقه يانج بويز الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد بازل لملاقاة بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في سويسرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع