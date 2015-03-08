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من جديد...هيفا تعطل مولد وصاحبه غايب

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من جديد...هيفا تعطل مولد وصاحبه غايب من جديد...هيفا تعطل مولد وصاحبه غايب

السبت 07-03-2015 16:32

عادت المغنية والممثلة اللبنانية هيفا وهبي لتعطّل تصوير مسلسلها "مولد وصاحبه غايب" المتوقّف منذ عامين.
فقد كشف مصدر مشارك في المسلسل لـ"سيدتي نت" أنّه كان من المفترض أنّ هيفا اتفقت مع المنتج محمد فوزي على استئناف التصوير في يومي 10 و11 من شهر مارس الجاري، إلا إنها عادت وطلبت التأجيل لارتباطها بتصوير مسلسل "مريم"، وهو ما قد يُنذر بعدم استئناف التصوير في الوقت الحالي.

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