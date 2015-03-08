زينة: لازم أتكلّم كويس على أبو أولادي!

بعد ما قالته الممثلة المصريّة زينة، أمام قاضي محكمة الأسرة في الجلسة الأخيرة، بشأن خصمها الممثل أحمد عز إنه محترم، ولم يفعل شيئاً في الحرام، بل تزوّجها عرفيّاً، تعرّضت زينة لهجوم كبير، ووُجّهت إليها تساؤلات بشأن حديثها بشكل لائق عن عزّ، برغم إنكاره لأبنيهما.

زينة ردّت قائلة، عبر تويتر: "صباح الفل في ناس بتلومني أني أتكلمت كويس عن أبو ولادي! أكيد هاتكلم كويس عنه حتي لو مش علشانه علشان ولادنا ،مش عاوزاهم في يوم يقولولي أني غلط في أبوهم ،وكفاية عليهم أوي اللي عمله فيهم أبوهم المحترم،وأكملت قائلة:" ولادنا أهم حاجه يا محترم وبكره تندم علي كل اللي عملته في ولادك ووقفتك قدامهم ومحاربتك ليهم ،يا ابو ولادي يا محترم .عز الدين احمد عز ،وزين الدين احمد عز،وماتنساش ترفع قضيه عليا بالكلام ده،وأي أم هتحارب الدنيا علشان ولادها معذور اللي مايعرفش يعني إيه آم".

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