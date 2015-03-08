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بالفيديو سيدة تتسبّب في بكاء تامر حسني

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بالفيديو سيدة تتسبّب في بكاء تامر حسني بالفيديو سيدة تتسبّب في بكاء تامر حسني

السبت 07-03-2015 17:26

لم يتمالك المغني المصري تامر حسني نفسه خلال زيارته إحدى دور المسنين، برفقة الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة الأولى. فقد أرسل تامر دموعه تأثراً برواية إحدى النزيلات هناك، حين روت قصّتها، وهي التي عملت ـ بعد وفاة زوجها ـ في إحدى دور الأيتام لمدة 20 عاماً، قامت خلالها بتربية 150 طفلاً، وكانت أماً بديلة لثلاثة أبناء، كونها لم تُنجب .
وحاول الليثي تلطيف الأجواء بالقول: "إيه يا تامر أنت بتعيط ليه، إحنا عايزين نفرح، ونمسح دموعها، مش نبكي"، فيردّ تامر قائلاً: "إنتي معاكي ربنا اللي أحسن من الكل، ومش عايزينك تعيطي أبداً، إحنا كلنا ولادك".
ومازح الليثي السيدة قائلاً: "إنتي بتشوفي أفلام تامر ولا لأ" لتردّ: "أه بشوف أغنية كل الطيور بتهاجر".
وطلب الليثي من تامر الغناء لهذه لسيدة، فيما قدّم تامر بعض الهدايا للنزيلات، واعداً بتكرار الزيارة .

 

 

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