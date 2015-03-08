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آلاف المصريين يغنّون مع فارس كرم

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آلاف المصريين يغنّون مع فارس كرم آلاف المصريين يغنّون مع فارس كرم

السبت 07-03-2015 18:13

أحيا الفنان فارس كرم سهرة ناجحة في ، نظّمتها شركة "روتانا"، برعاية من Mobinil وAmer Group.
السهرة التي شكّلت فتحاً فنياً لفارس على الساحة المصرية، جرت وقائعها في Porto Cairo Mall ، ليكون الفنّان المتميّز بلونه اللبناني أوّل الفنانين الذين يُغنّون على مسارح مصر أمام الآلاف من المصريين الذين احتشدوا في الصالات المخصّصة للناس.
قدّم فارس خلال السهرة مجموعة من أغنيات الدبكة والأغنيات اللبنانية التي اشتهر بها في لبنان والعالم العرب، وسط تفاعلٍ من الجمهور المصري، كما كان لافتاً ترديد الحاضرين كلمات الأغنيات اللبنانية، القديمة والجديدة، ورقصهم على أنغامها، ومحبتهم الكبيرة التي أظهروها تجاه الفنان.

فارس الذي حقّق نجاحات في مختلف أرجاء العالم العربي وعلى أكبر مسارحه، كما في مختلف أنحاء العالم حيث غنّى للجاليات العربية، يُحقق انتصاراً جديداً له في مصر، ويُثبت أنّ الأغنية اللبنانية يحبّها ويسمعها الشعب المصري.

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سيدتي

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