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سونام كابور تخرج من المستشفى

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السبت 07-03-2015 22:53

خرجت النجمة العالمية Sonam Kapoor من مستشفى Sterling في مدينة Mumbai الهندية، بعد أسبوعين من العلاج، جراء إصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير.

وعبّرت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً عن سعادتها بالخروج من المستشفى والعودة إلى المنزل، في تغريدة مختصرة أرسلتها على موقع تويتر.

وكان الممثل Arjun Kapoor، ابن عم Sonam، قد أعلن في تغريدة، نشرها عبر حسابه على تويتر، منذ أيام، أنها تتعافى، حيث كتب: "إلى كل الذين يسألون عن Sonam، هي تتحسّن تدريجاً.. شكراً لاهتمامكم".

أما والدها Anil Kapoor فكان قد أكّد أنها تحت المراقبة، وستغادر المستشفى قريباً، كما حصل اليوم.

وكانت Kapoor قد اكتشفت إصابتها بمرض إنفلوانزا الخنازير بعد إجراء تحاليل دم، إثر شعورها بارتفاع في حرارتها وبالتهاب في الحلق، خلال وجودها في Rajkot من أجل التصوير.

يُذكر أنّ Sonam Kapoor تصوّر حالياً فيلم Prem Ratan Dhan Payo الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم العالمي Salman Khan.

 

 

 

 

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