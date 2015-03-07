فاران: لا نمر بأفضل حالاتنا..ودفعنا الثمن غاليا

(إفي): اعترف المدافع الفرنسي رافائيل فاران بأن فريقه ريال مدريد "لا يمر بأفضل فتراته"، وذلك بعد الخسارة يوم السبت أمام أثليتك بلباو بهدف في ملعب سان ماميس بقمة الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فاران في تصريحات عقب الهزيمة "المباريات تحسم بتفاصيل، لم نجد الطريق للمرمى، ودفعنا الثمن غاليا".

وأضاف "لسنا في أفضل أحوالنا، لابد من إيجاد حلول بهدوء، والتركيز فيما هو قادم".

وفيما يتعلق باستعدادات الريال للكلاسيكو، قال "ستكون مباراة مهمة للغاية، سنستعد لها جيدا بمواجهة شالكه وليفانتي، نعرف أن الأمور بامكانها التحسن".

وبات بامكان برشلونة خطف صدارة الدوري الإسباني من الريال بفارق نقطة واحدة في حال فوزه الأحد على رايو فايكانو.