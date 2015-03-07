أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي عقب خسارة ريال مدريد: الخطأ ممنوع أمام فايكانو

Google+ Print
ميسي عقب خسارة ريال مدريد: الخطأ ممنوع أمام فايكانو ميسي عقب خسارة ريال مدريد: الخطأ ممنوع أمام فايكانو

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ضرورة الفوز يوم الأحد في مباراة فريقه أمام رايو فايكانو، حيث أن النقاط الثلاثة ستمنحه من جديد الصعود لصدارة الدوري على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكتب ميسي عبر صفحته على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "غدا لا يمكننا أن نخطيء".

كان الريال قد فقد نقطته الخامسة في آخر مباراتين بالليجا عقب خسارته أمام مضيفه أثليتك بلباو بهدف نظيف، وقبلها كان قد تعادل أمام فياريال بهدف لمثله بملعب سانتياجو برنابيو.

وأمام الفريق الكتالوني (59 نقطة) فرصة ثمينة للتفوق على الريال (61 نقطة) حال فوزه غدا بنفس الجولة الـ26 من الليجا، وذلك قبل استضافته في كلاسيكو الأرض بملعب كامب نو يوم 22 مارس الجاري.

كما ينافس ميسي (27 هدفا) على صدارة هدافي الليجا، حيث يبتعد عن متصدر الجدول، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي بفارق ثلاثة أهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع