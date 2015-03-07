ميسي عقب خسارة ريال مدريد: الخطأ ممنوع أمام فايكانو

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ضرورة الفوز يوم الأحد في مباراة فريقه أمام رايو فايكانو، حيث أن النقاط الثلاثة ستمنحه من جديد الصعود لصدارة الدوري على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكتب ميسي عبر صفحته على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "غدا لا يمكننا أن نخطيء".

كان الريال قد فقد نقطته الخامسة في آخر مباراتين بالليجا عقب خسارته أمام مضيفه أثليتك بلباو بهدف نظيف، وقبلها كان قد تعادل أمام فياريال بهدف لمثله بملعب سانتياجو برنابيو.

وأمام الفريق الكتالوني (59 نقطة) فرصة ثمينة للتفوق على الريال (61 نقطة) حال فوزه غدا بنفس الجولة الـ26 من الليجا، وذلك قبل استضافته في كلاسيكو الأرض بملعب كامب نو يوم 22 مارس الجاري.

كما ينافس ميسي (27 هدفا) على صدارة هدافي الليجا، حيث يبتعد عن متصدر الجدول، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الملكي بفارق ثلاثة أهداف.