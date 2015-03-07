غداً.. جمعية رجال الأعمال تبحث التعاون التجارى مع وفد استرالى

تعقد غداً جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، لقاء موسع مع وفد من ولاية جنوب استراليا، وذلك لبحث سبل التعاون التجارى والاستثمارى بين رجال أعمال البلدين، يعقد اللقاء الأحد 8 مارس بمقر الجمعية بالجيزة.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات له، إن اللقاء سيشهد عقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين بهدف تعزيز التبادل التجارى وبحث أوجه التعاون الاقتصادى المختلفة، لافتًا إلى أن اللقاء يديره الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسترالى.

وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن الجانب الاسترالى أبدى اهتماما كبيرا للاستثمار فى مجال المواد الذائية والحبوب، والتعرف على خطة ومشروعات الوزارة فى مجال تخزين الحبوب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوفد يضم 12 شركة تجارية واستثمارية فى مجالات الزراعة، والمواد الغذائية والحبوب، الخدمات الهندسية، ونظم إدراة المخلفات والتدوير، تكنولوجيا المياه، والطاقة، والطاقة البديلة، وتصدير اللحوم، التشييد، والتعدين، وصناعة المواسير، بالإضافة إلى قطاع التصدير والاستيراد خاصة سلع السوبر ماركت وأجهزة التبريد.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر واستراليا بلغ 680 مليون دولار خلال 2004، وتعتبر مصر الشريك التجارى رقم ‏36‏ بالنسبة لشركاء استراليا، وتقدر الصادرات المصرية بنحو 35 مليون دولار وتتركز معظم الاستثمارات الأسترالية فى مجال التنقيب عن الذهب والبترول .