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صيادلة الدقهلية تعلن نتائج الانتخابات.. وفوز سعيد الدسوقى بمنصب "النقيب"

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صيادلة الدقهلية تعلن نتائج الانتخابات.. وفوز سعيد الدسوقى بمنصب "النقيب" صيادلة الدقهلية تعلن نتائج الانتخابات.. وفوز سعيد الدسوقى بمنصب "النقيب"

أ.ش.أ

أعلن مجلس إدارة النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة انتخابات المجلس، والتى فاز بها الدكتور سعيد سيد أحمد الدسوقى شمعة بمنصب رئيس المجلس "النقيب" بعد حصوله على 542 صوتًا، بينما حصل منافساه وهما الدكتور محمد مختار أحمد عبد الله على 249 صوتًا، والدكتور مصطفى الموفق محمد السيد نوح على 404 أصوات.
>وفاز بعضوية المجلس فوق السن كل من الدكتور لمعى محمود حلمى موسى، والدكتورة عزة محمد حسنى محمد الخميسى، والدكتورة منى السيد محمود محمد راشد، كما فاز بعضوية المجلس تحت السن الدكتور أحمد محمد محمود أبو النجا طايل، والدكتورة منال فريد عبد الغفار أحمد غزال، والدكتور محمود بدير القطب البربرى.
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