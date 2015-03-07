أنشيلوتي عقب الخسارة أمام بلباو: مشكلتنا تتعلق بالهجوم وليس الدفاع

(إفي): إعتبر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة من أثليتك بلباو بهدف نظيف في الدوري الإسباني أن مشكلة الفريق في الوقت الحالي لا تتعلق بالدفاع بل الهجوم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "المباراة كانت متزنة، أثليتك دافع بصورة جيدة ونجح في التسجيل، مشكلتنا ليست دفاعية بل هجومية، لا نجد حلولا، في مباراتينا لم نتمكن سوى من تسجيل هدف واحد وكان من ركلة جزاء، علينا إصلاح هذا الأمر".

وصرح المدرب "نلعب بصورة فردية زائدة عن اللزوم ونبحث عن حلول فردية في الوقت الذي يجب أن نلعب فيه بصورة أسرع وبلمسات أقل، نلعب بشكل بطيء ولا نعمل على تدوير الكرة بصورة جيدة ولا توجد مساحات للمهاجمين، إنها مشكلة تتعلق بالوقت بين التمرير والهروب من الرقابة".

واعتبر أنشيلوتي أن الريال لا يعاني من مشكلة بدنية بل "بالجانب الهجومي بكل وضوح"، حيث تابع "لقد فقدنا المباراة في الشوط الأول، أهدينا لهم المباراة، سجلوا في الشوط الأول ولم نتمكن من الرد".

وأضاف المدرب "أنا أتحمل أكبر قدر من المسئولية، البعض قد يقول أن المسئولية تقع على الفريق، ولكن هذا أمر يخصني، الفريق يلعب بصورة سيئة والدوري سيتعقد ولكنه النهاية لم تأت بعد، سنحاول اصلاح الأمر سريعا".

ورفض أنشيلوتي تحميل البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة المسئولية، حيث قال "صحيح إنهم لم يقدموا مباراة طيبة ولكن هذا ليس خطأهم وحدهم، الهجوم عمل جماعي يخص الفريق بأكمله".