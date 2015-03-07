قائد قوات الأمن الخاص يرفض تنفيذ قرار الرئيس اليمنى بإقالته

رفض العميد عبد الحافظ السقاف قرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بإقالته من قيادة قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزى" فى عدن وتعيين العميد ثابت جواس بدلا منه.

وأوضح مصدر فى لجنة الوساطة التى كانت تحاول اقناع السقاف بقبول الاستقالة، أنها وصلت إلى طريق مسدود، وأن السقاف رفض تنفيذ القرار.

وقال شهود عيان إن عددا من أفراد قوات الأمن الخاصة بعدن قاموا بقطع الطريق ومنعوا السيارات من المرور فى شوارع تحيط بمعسكر الأمن المركزى، وسط تخوف من اندلاع مواجهات فى الوقت الذى عززت فيه قوات الحماية الرئاسية وعناصر اللجان الشعبية من تواجدها فى محيط القصر الجمهورى بمدينه عدن .

وبدأت عدد من الأسر التى تسكن محيط معسكر قوات الأمن الخاصة بعدن فى مغادرة منازلها خوفا من حدوث اشتباكات بعد رفض السقاف الإقالة.

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