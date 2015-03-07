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انقطاع الكهرباء يتكرر لليوم الثانى على التوالى فى الأقصر

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انقطاع الكهرباء يتكرر لليوم الثانى على التوالى فى الأقصر انقطاع الكهرباء يتكرر لليوم الثانى على التوالى فى الأقصر
ساد الاستياء بين أهالى محافظة الأقصر، بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائى لليوم الثانى على التوالى، وترددت أقوال عن عودة برنامج تخفيف الأحمال، كما تزايدت مخاوفهم لاقتراب دخول فصل الصيف.

ويقول عبد الرحيم جاد، مسئول الجمعيات بإدارة التعليم المدنى بالشباب والرياضة بالأقصر، إن عودة انقطاع التيار الكهربائى أمر مستفز.

"جاد"، طالب محافظ الأقصر، بالتدخل لدى مسئولى الكهرباء لمعالجة اسباب انقطاع التيار الكهربائى، قبل دخول فصل الصيف.

ومن جهته قال مصطفى حجاج، من مواطنى الأقصر إن هناك أزمة بالفعل بدأت منذ الأمس فى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، إلا أن الازمة لم تتفاقم بعد، مطالبا الأجهزة المعنية بضرورة التحرك بشكل سريع لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، وأوضح حجاج، أنه حال استمرار الأزمة فيجب على عدم مطالبة المواطنين بتحصيل فواتير الكهرباء خلال فترة الأزمة.

وأوضح "حجاج"، أن أزمة الكهرباء متربطة ارتباطًا وثيقًا بأزمة الوقود، حيث إن تكرك انقطاع التيار الكهربائى يدفع المواطنين لشراء مولدات كهربائية تعمل بالوقود فيزيد الطلب على الوقود الذى به فعلاً أزمة حقيقة.

وقال يوسف المصرى، أحد أبناء محافظة الأقصر، إن تكرار انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء ينذر بتفاقم المشكلة بشكل أوسع وأشمل خلال فصل الصيف المقبل، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار الكهربائى يترتب عليه انقطاع المياه لساعات طويلة فى أغلب مناطق الأقصر، كما أن الأزمة تتسبب فى احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل، وتأخر الموظفين عن أداء أعمالهم.

ومن جانبه قال المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء، مدير قطاع التوزيع بالأقصر، إن انقطاع التيار الكهربائى يرجع لعودة تطبيق برنامج تخفيف الاحمال لترشيد استخدام الكهرباء، وأوضح "عبده" أن انقطاع التيار الكهربائى عن الأقصر يتم من خلال مركز التحكم القومى بالقاهرة، والمركز الإقليمى بنجع حمادى.

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مصر 365

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