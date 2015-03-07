ضبط ٦ نيجيريين ومصرى يحملون إقامات وجواز سفر مزورة بمطار القاهرة

تمكنت إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط ٥ ركاب نيجيريين حاولوا دخول البلاد بإقامات مزورة قادمين من دبى، وراكب مصرى يحمل جواز سفر مزور أثناء إنهاء إجراءات سفره متوجهًا لإيطاليا .

وأوضح مصدر بالمطار أن الرائد حسين عثمان والمقدم مازن منصور اشتبهوا فى ٥ ركاب نيجيريين وصلوا إلى القاهرة على متن الطائرة الإماراتية القادمة من دبى وبفحص جوازات سفرهم بحضور النقيب إسلام عبد الفتاح والرائد حازم سامى تبين تزويرهم للإقامة ومحو كيميائى للبيانات داخل الجوازات وتم إخطار اللواء مجدى السمان مدير إدارة الجوازات بالمطار وجارى عرضهم على الجهات الأمنية .

وتمكن النقيب خالد عبد الله من ضبط "ح س" عامل مصرى يحمل جواز سفر مزور أثناء سفره على طائرة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما وبسؤاله تبين أنه نزع صورة أخيه ووضع مكانها صورته مستغلا الشبه بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة ومنع الراكب من السفر وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.