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التحقيقات:عناصر إرهابية استهدفت مساكن ضباط الشرطة بـ 3 تفجيرات

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقاهرة، أن عناصر إرهابية استهدفت مجموعة من السيارات فى شارعين بحى السفارات فى مدينة نصر عن طريق زرع عبوات ناسفة أسفلها، ما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارتين فى شارع، وتحطم سيارة ثالثة تحمل رقم ج س ج 487 فى شارع آخر.
>- 2015-03 - اليوم السابع

وأفادت التحقيقات التى جرت بمعرفة أجهزة الأمن أن العناصر الإرهابية استهدفوا الثلاث سيارات فى وقت واحد عن طريق زرع المتفجرات أسفلها وهربوا قبل انفجارها.
>- 2015-03 - اليوم السابع

وأوضحت التحقيقات أن الانفجارات هزت منطقة حى السفارات بالكامل وهرع على إثرها العشرات من أهالى المنطقة، وفرضت قوات الأمن كردونًا فى محيط الحادث لحين وصول النيابة العامة للمعاينة.
>- 2015-03 - اليوم السابع

تعليق - 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

تعليق - 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

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