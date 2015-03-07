أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط تهريب 2 طن عسل نحل جبلى قادمة من السعودية دون جمارك بسفاجا

Google+ Print
إحباط تهريب 2 طن عسل نحل جبلى قادمة من السعودية دون جمارك بسفاجا إحباط تهريب 2 طن عسل نحل جبلى قادمة من السعودية دون جمارك بسفاجا
تمكنت إدارة الحركة بجمرك ميناء سفاجا البحرى من إحباط إدخال كمية كبيرة من عسل النحل الجبلى إلى البلاد، دون دفع الرسوم الجمركية ودون مرورها على الحجر الزراعى بالميناء.

كان كل من ربيع راشد وعلى محمود ومحمد عابدين ووائل جمال، العاملين فى إدارة الحركة بجمرك سفاجا اشتبهوا فى إحدى الشاحنات القادمة على متن عبارة قادمة من ميناء ضبا السعودى وبتفتيشها عثروا على 2 طن عسل نحل جبلى فى 139 جركن، مخبأ داخل حقائب وسجاد، وأمتعة أخرى شخصية على متن الشاحنة رقم 2093، كما تبين أن رقم بوليصة التأمين الخاصة بها رقم 16 أو ذلك بقصد التهرب من العرض على الصحة والزراعة لبيان مدى صلاحيته للاستخدام الآدمى من عدمه وللتهرب من سداد الرسوم المقررة وقيمتها مليون و800 ألف جنيه مصرى.

تم التحفظ على المضبوطات ومندوب الشحن وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية