إحباط تهريب 2 طن عسل نحل جبلى قادمة من السعودية دون جمارك بسفاجا

تمكنت إدارة الحركة بجمرك ميناء سفاجا البحرى من إحباط إدخال كمية كبيرة من عسل النحل الجبلى إلى البلاد، دون دفع الرسوم الجمركية ودون مرورها على الحجر الزراعى بالميناء.

كان كل من ربيع راشد وعلى محمود ومحمد عابدين ووائل جمال، العاملين فى إدارة الحركة بجمرك سفاجا اشتبهوا فى إحدى الشاحنات القادمة على متن عبارة قادمة من ميناء ضبا السعودى وبتفتيشها عثروا على 2 طن عسل نحل جبلى فى 139 جركن، مخبأ داخل حقائب وسجاد، وأمتعة أخرى شخصية على متن الشاحنة رقم 2093، كما تبين أن رقم بوليصة التأمين الخاصة بها رقم 16 أو ذلك بقصد التهرب من العرض على الصحة والزراعة لبيان مدى صلاحيته للاستخدام الآدمى من عدمه وللتهرب من سداد الرسوم المقررة وقيمتها مليون و800 ألف جنيه مصرى.

تم التحفظ على المضبوطات ومندوب الشحن وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.