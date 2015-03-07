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باعت شرف ابنتها لـ"خليجى" بالفلوس فى بولاق الدكرور

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باعت شرف ابنتها لـ"خليجى" بالفلوس فى بولاق الدكرور باعت شرف ابنتها لـ"خليجى" بالفلوس فى بولاق الدكرور
تخلت ربة منزل مقيمة فى بولاق الدكرور، عن مشاعر الأمومة، وسلمت ابنتها البالغة من العمر ١٥ عاما إلى رجل أعمال خليجى لإقامة علاقة جنسية معها مقابل مبلغ إلا أن الطفلة تمكنت من الهرب بعد 7 أيام، وأبلغت والدها فأبلغ بدوره الشرطة ضد مطلقته.

تلقى المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغًا من عامل أفاد فيه أن ابنته البالغة من العمر ١٥ عاما تقيم بصحبة والدتها المنفصلة عنه، وأنها سهلت لرجل أعمال خليجى الاعتداء عليها جنسيًا.
>وأفادت الطفلة أن والدتها سلمتها للخليجى مقابل حصولها على مبلغ منه، حيث أقام معها علاقة جنسية لمدة ٧ أيام حتى تمكنت من الهرب وقصت ما تعرضت له لوالدها.

بعد إخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمرت النيابة بضبط والدة الطفلة ورجل الأعمال الخليجى.

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مصر 365