انعمي بليلة في أعلى القمم الاسكندنافية

تتيح لك إحدى شركات الضيافة الرائدة في العالم "إير بي إن بي" Airbnb ، فرصة قضاء ليلتين في نهاية مارس/آذار على تلّة "هولمينكولين"، أي أشهر الأماكن المخصّصة لقفزات التزلج في العالم، والتي ستتحوّل إلى شقة مؤثّثة بجدران زجاجيّة مع شرفة خاصة على السطح. وسيتمّ تزيين المكان المؤقت بتصاميم معاصرة لمصمّمين نرويجيين.

سوف تشمل الإقامة ركوب الزلاجات على المسارات، التي تمتد على مساحته 2،600 كيلومتر، أو زيارة منتجع "أوسلو ونتربارك سكي ريزورت" Oslo Vinterpark ski resort ، حيث يمكن أداء قفز التزلج بعد وجبة الفطور في صالة كبار الشخصيات.

والجدير بالذكر أن هناك عدداً قليلاً من القواعد التي يجب أخذها في الاعتبار، حال الرغبة في البقاء:

- يُسمح للخبراء حصراً بأداء قفز التزلج، ويُستحب ارتداء ملابس مشغولة من "السباندكس"، كما يمنع التدخين لأن كبار الرياضيين يتنشقون الهواء نفسه.

- يُسمح بضيف إضافي في الشقة، ولن يتمّ التعليق على فترة الإقامة أو النمط الشخصي، على الرغم من أن الأحداث السابقة شهدت وجود 120000 شخص حول مكان القفز.

استضافت "ساحة هولمينكولين" دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سنة 1952، وستتم استضافة كأس العالم لتزلج القفز FIS في 14 و15 مارس/آذار، بما في ذلك القفز على الثلج.

تجدر الإشارة إلى ان "هولمينكولين" شهدت على تحوّل جذري في التحضير لبطولة العالم 2011. وقد قاد عملية إعادة البناء، التي اكتملت في سنة 2011، المهندسة المعمارية البلجيكية/ الدنماركية جوليان دي سميدت.

للحصول على فرصة للفوز في هذه التجربة الفريدة من نوعها، قومي بزيارة "هولمينكولين" على Airbnb في موعد أقصاه 16 مارس/اذار، وأخبري المضيف لماذا ترغبين في قضاء ليلة في شقّة "هولمينكولين"؟

وسيتم اختيار اثنين من الفائزين لقضاء ليلة لكل منهما. ويمكن للفائزين جلب شريك أو قريب أو صديق.

*ملاحظة: يمكنك الإطلاع على عرض القفز على الثلج على الرابط التالي: https://www.airbnb.com/rooms/5401060