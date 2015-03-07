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بالفيديو - باتشيكو يعاني .. عبد الشافي يتألق في فوز لم يتحقق منذ 8 سنوات

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بالفيديو - باتشيكو يعاني .. عبد الشافي يتألق في فوز لم يتحقق منذ 8 سنوات بالفيديو - باتشيكو يعاني .. عبد الشافي يتألق في فوز لم يتحقق منذ 8 سنوات

تألق الدولي المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر المعار من الزمالك لأهلي جدة في فوز فريقه 3-2 على الشباب الذي يدربه جيمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للنادي الأبيض.

وصنع عبد الشافي هدفا وشكل خطورة من الجبهة اليسرى الأهلاوية على مرمى الشباب.

ويواصل عبد الشافي المشاركة أساسيا مع أهلي جدة، ونجح في الدقيقة 37 من إرسال عرضية تسببت في الهدف الأول سجله عمر السومة.

ولكن سبقه تقدم الشباب بهدف لرافينيا في الدقيقة 24.

وعلى غرار مباراة هجر التي تعادل فيها الشباب 4-4، تقدم الشباب مرتين ولكن في تلك المرة خسر النقاط كلها في فوز لم يتحقق منذ ثماني سنوات أن يفوز أهلي جدة في الرياض.

فقد تقدم نايف هزازي في الدقيقة 39، ثم تعادل عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعد دقيقتين يتقدم سلمان المؤشر.

ورفع أهلي جدة رصيده للنقطة 37 ولديه مباراة مؤجلة وفارق خمس نقاط مع النصر المتصدر.

وتجمد الشباب عند 32 نقطة بالمركز الخامس.

ويعاني باتشيكو الذي لم يفز سوى مباراة واحدة من خمس مواجهات قاد فيها الشباب بالدوري السعودي حتى الآن.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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