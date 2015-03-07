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رئيس فيورنتينا لجماهير الفريق: لا تقلقوا.. لا أحد يقدر على لمس صلاح

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رئيس فيورنتينا لجماهير الفريق: لا تقلقوا.. لا أحد يقدر على لمس صلاح رئيس فيورنتينا لجماهير الفريق: لا تقلقوا.. لا أحد يقدر على لمس صلاح

طمئن أندريا ديلا فالي رئيس نادي فيورنتينا جماهير فريقه عن مستقبل الجناح المصري محمد صلاح مع الفيولا.

صلاح انتقل إلى فيورنتينا في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية معارا من البلوز تشيلسي مع أحقية الشراء النهائي بعد نهاية الإعارة.

الجناح المصري صلاح يتألق بقميص فيورنتينا منذ انتقاله إلى الفريق، إذ سجل 6 أهداف خلال 7 مباريات خاضها في ثلاث بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

وعن مستقبل صلاح قال ديلا فالي: "لا تقلقوا".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع firenzepost "هو لاعبنا ولن يقدر أي أحد على لمسه".

وتشير تصريحات رئيس النادي إلى رغبة الفريق في شراء عقد صلاح نهائيا من تشيلسي عقب نهاية مدة الإعارة.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما نجح في الفوز على يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي الكأس، كما أنه ينتظر مواجهة روما في الدوري الأوروبي.

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