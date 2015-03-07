7 نصائح لعلاج آلام الجسم بدون مسكنات

من منا لم يعانى من الشعور بآلام الجسم المتفرقة والخمول، فهناك الكثير من الحلول الشعبية لعلاج آلام الجسم دون اللجوء للمسكنات.

وينصح الدكتور صابر سليمان استشارى العلاج الطبيعى بالتركيز على العلاج البديل والعلاج الطبيعى لعلاج آلام الجسم وتكسيره، دون اللجوء لتعاطى المسكنات التى ترهق المعدة والكلى، ومضاعفاتها خطيرة على الصحة.

أسباب الإصابة بآلام الجسم

علاج آلام الجسم بدون مسكنات

>وآلام الجسم حسبما يوضحها الدكتور صابر سليمان هى عبارة عن إرهاق شديد بالعضلات ومفاصل الجسم تحتاج لحل سريع حتى لا يصاب المريض بحالة من الكسل، وعدم القدرة على أداء المزيد من الجهد البدنى، لذا يفضل اللجوء للحلول البديلة عن العلاج الدوائى.>ويقدم أخصائى العلاج الطبيعى بعض النصائح التى تساعد على التخلص من آلام الجسم دون حاجة لتعاطى المسكنات، واللجوء للحلول الدوائية:

- قم بممارسة تمرينات بسيطة وسهلة ومحببة لك لمدة 10 دقائق لراحة العضلات وتغيير وضعياتها.

>- ابتعد عن تناول المشروبات الباردة، والجأ للمشروبات الدافئة كالينسون مهدئ للعضلات، والبابونج مسكن للآلام.

>- اهتم بتناول الطعام الخفيف ولا تملأ معدتك طوال اليوم لتشعر بالراحة وانعدام الألم.

>- لا تبذل مجهودا زائدا ولا تريح عضلاتك بإفراط، بل عادل نشاطك الحركى حتى لا تشعر بالمزيد من الألم.

>- اهتم بتناول كمية كبيرة للغاية من المياه، وتجنب السكريات التى تشعر بالخمول أكثر.

>- تناول كوب صباحا من الماء الدافئ مضاف إليه ملعقة من العسل الحلو، لتنظيف الجسم والتخلص من آلامه.

>- اهتم بارتداء ملابس مناسبة للطقس، دون زيادة أو نقصان حتى لا تعانى عضلات جسمك من الألم.

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