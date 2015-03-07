إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري ومندوب شركة بترول بكفالة 50 ألف جنيه بالغردقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة مساء اليوم إخلاء سبيل مدير التفتيش البحري بالغردقة ومندوب شركة بترول بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما علي ذمة التحقيقات معهما في قضية رشوة مالية تم ضبطهما من جانب الرقابة الادارية

كان المستشار أحمد غلاب رئيس نيابة البحر الأحمر الكلية ،قد قرر حبس مدير عام مكتب التفتيش البحري بالبحر الأحمر ومندوب شركة بترول 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية رشوة مالية مقابل إنهاء إجراءات ترخيص لأحد المركب البحرية ،وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات والضبط.

وقررت النيابة ندب خبير أصوات لتفريغ الشرائط المصورة للمتهمين.

وكان ضباط مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة ،قد ألقوا القبض علي مدير عام التفتيش البحري التابع لهيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل ،وذلك بتهمة تلقي رشوة مالية إذ تم ضبط المتهم بالصوت والصورة أثناء تلقيه الرشوة بعد الحصول علي إذن من النيابة.