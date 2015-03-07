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بالفيديو – ثنائية كين تمنح التفوق لتوتنام أمام كوينز بارك

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بالفيديو – ثنائية كين تمنح التفوق لتوتنام أمام كوينز بارك بالفيديو – ثنائية كين تمنح التفوق لتوتنام أمام كوينز بارك

(إفي): قاد المهاجم المتألق هاري كين فريقه توتنام للفوز على ملعب كوينز بارك رينجرز بهدفين لواحد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كين ثنائية (ق34 و68)، ليزيد حصيلته الى 16 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبتعد بهدف واحد عن المتصدرين الإسباني دييجو كوستا (تشيلسي) والأرجنتيني سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).

أما كيو بي آر فسجل هدفا وحيدا للبرازيلي كورديرو ساندرو (ق75).

بتلك النتيجة يرتقي "الديوك" للمركز السادس مؤقتا بـ50 نقطة، مقابل 22 لكوينز بارك رينجرز بالمركز الـ18 على حافة الهبوط.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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