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بالفيديو - سيفيليا يهزم ديبورتيفو 4-3 في مباراة مثيرة

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بالفيديو - سيفيليا يهزم ديبورتيفو 4-3 في مباراة مثيرة بالفيديو - سيفيليا يهزم ديبورتيفو 4-3 في مباراة مثيرة

(إفي): حقق سيفيليا فوزا مثيرا اليوم خارج ملعبه اليوم امام ديبورتيفو لاكورونيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

تقدم ديبورتيفو أولا بهدف أوريول رييرا (ق28) لكن الضيف الأندلسي سجل ثلاثية متتالية عن طريق فيكتور فيتولو (ق33 و52) والفرنسي كيفين جاميرو (ق65).

وعاد رييرا ليسجل للديبور مرة ثانية ليقلص الفارق (ق72)، غير أن الهدف الرابع عزز تفوق إشبيلية عبر سيدني دا سيلفا بالخطأ في مرماه (ق83).

ونجح أبناء ملعب ريازور في التوقيع على هدف ثالث (ق90) لكن الوقت لم يسعفهم لخطف تعادل قاتل.

بتلك النتيجة يعزز سيفيليا موقعه في المركز الخامس بالوصول للنقطة 49 ، وتفصله أربع نقاط عن فالنسيا الرابع.

أما ديبورتيفو فتجمد رصيده عند 25 نقطة بالمركز الـ15.

شاهد- أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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