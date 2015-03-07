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إصابة ماريو جوميز تربك مونتيلا

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إصابة ماريو جوميز تربك مونتيلا إصابة ماريو جوميز تربك مونتيلا

تأكد بشكل رسمي غياب مهاجم فيورنتينا ماريو جوميز عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل أمام يوفنتوس.

فيورنتينا تغلب على يوفنتوس الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف سجلهم محمد صلاح في إطار ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وشهدت تلك المباراة خروج جوميز مستبدلا بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، وأعلن موقع الفيولا الرسمي عن أن المهاجم الألماني سيغيب لأسبوعين.

يأتي ذلك في ظل استعداد فيورنتينا لخوض مباراتين في الدوري أمام لاتسيو وميلان، مع مواجهة روما في دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

هذه الإصابة سوف تربك حسابات المدير الفني للنادي الإيطالي فيتشينزو مونتيلا إذ أن اختياراته الهجومية سوف تتقلص بغياب جوميز، في ظل إصابة خوما باباكار، ومواصلة جوسيبي روسي الغياب أيضا، ولا يتبقى له في خط الهجوم سوى أليساندرو ديامنتي وألبرتو جيلاردينو.

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