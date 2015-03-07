إصابة نجم بورتو وغيابه عن مواجهة بازل في دوري الأبطال

(إفي): يفتقد فريق بورتو البرتغالي لجهود مهاجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز الذي تعرض للإصابه بتمزق عضلي ستبعده عن الملاعب عدة أسابيع وستمنعه من خوض مباراة بازل السويسري في ثمن نهائي دوري الابطال الأوروبي الثلاثاء القادم.

وأكد النادي البرتغالي في نشرته الطبية إصابة مارتينيز بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر دون أن يحدد الفترة التي سيحتاجها للتعافي.

وأصيب مارتينيز (28 عاما) الجمعة في الدقيقة 62 من مباراة سبورتنج براجا في الدوري المحلي والتي فاز فيها فريقه بالثلاث نقاط بفضل هدف الاسباني كريستيان تيو.

ويعد مارتينيز، الذي يتصدر جدول هدافي الدوري بـ17 هدفا، من اللاعبين الأساسيين في فريق المدرب الاسباني خولين لوبيتيجي.

وتأتي الاصابة في وقت صعب لفريق "التنانين" الذي يلعب على بقائه في التشامبيونز أمام بازل على أرضه، بعد انتهاء مباراة الذهاب في سويسرا بالتعادل بهدف.

كما ينافس الفريق بالدوري بنفيكا المتصدر بفارق نقطة واحدة عنه، ولكن له مباراة أقل.